Перасович указал на факторы, приведшие к проигрышу УНИКСа в матче с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал проигрыш своей команды московскому ЦСКА в матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня сыграли лучше нас, особенно в концовке третьей и в четвёртой четверти. Мы показали хорошее старание, но плохую игру. Когда встречаешься с таким соперником, как ЦСКА, нельзя победить с таким низким процентом трёхочковых и 15 потерями. Даже когда демонстрируешь отличные действия на подборе и в защите», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).