Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович указал на факторы, приведшие к проигрышу УНИКСа в матче с ЦСКА

Перасович указал на факторы, приведшие к проигрышу УНИКСа в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал проигрыш своей команды московскому ЦСКА в матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
71 : 55
УНИКС
Казань
ЦСКА: М'Бай - 15, Аврамович - 14, Джекири - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 6, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 2, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 12, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Тэйлор - 9, Беленицкий - 3, Комолов - 3, Торопов - 3, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Илюк, Стуленков

«Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня сыграли лучше нас, особенно в концовке третьей и в четвёртой четверти. Мы показали хорошее старание, но плохую игру. Когда встречаешься с таким соперником, как ЦСКА, нельзя победить с таким низким процентом трёхочковых и 15 потерями. Даже когда демонстрируешь отличные действия на подборе и в защите», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).

Сейчас читают:
Яркий старт сезона! ЦСКА усилился и не почувствовал обескровленный УНИКС
Яркий старт сезона! ЦСКА усилился и не почувствовал обескровленный УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android