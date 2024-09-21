Видео: баскетбольная площадка на стадионе из античных времён

На домашнем и античном стадионе греческой команды «Панатинаикос» состоится баскетбольный турнир «Павлос Яннакопулос-2024». Для этого организаторы установили на античном стадионе современную площадку.

Сам стадион «Панатинаикоса» был построен в 329 году до нашей эры и является единственным в мире сооружением, которое построено целиком из белого пентелийского мрамора. Кроме того, именно на нём в 1896 году были проведены первые в современной истории летние Олимпийские игры.

Стадион состоит из 50 горизонтальных мраморных рядов, а также вмещает порядка 80 тыс. болельщиков. Ранее в Сети появилось видео с баскетболистом ростом 220 см, который учится в седьмом классе.