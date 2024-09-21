«Подтвердили статус победителя». Корстин отреагировала на камбэк ЦСКА в матче с УНИКСом

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКСом в матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«ЦСКА подтвердил статус победителя прошедшего сезона и Суперкубка Единой лиги. В начале матча УНИКС выглядел более уверенно, но затем у них ухудшился процент попадания, и не пошли броски с дальней дистанции: процент реализации трёхочковых был очень низкий.

Сегодня мы ещё раз увидели обе команды в их обновлённых составах. Это был очень яркий матч. На арене собралось много зрителей, атмосфера была праздничная. Люди соскучились по баскетболу, болельщики очень ждали открытия сезона. Поздравляю наших болельщиков с тем, что баскетбол вернулся. Его в этом сезоне будет очень много, и, надеюсь, много красивого и качественного, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалисты прошлого сезона — чемпион сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, завершивший прошлый игровой год на втором месте. ЦСКА одержал победу со счётом 71:55 (10:19; 11:9; 27:13; 23:14).