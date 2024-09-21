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«Он чувствительный». Шакил О'Нил назвал игрока НБА с ментальными проблемами

«Он чувствительный». Шакил О'Нил назвал игрока НБА с ментальными проблемами
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52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил считает, что у лёгкого форварда «Бруклин Нетс» Бена Симмонса имеются ментальные проблемы.

«Бен [Симмонс] — чувствительный человек, и да, его появление вызвало большой ажиотаж. Когда его слабые стороны стали очевидны… Когда он отказался бросать в Атланте и продолжал пасовать, все начали его критиковать, и это показало его уязвимость. Что касается проблемы со спиной, я проигнорировал это в первый год, но не собираюсь игнорировать три года подряд. Сейчас 2024 год, у нас есть современные методы лечения, лекарства и процедуры, так что я не хочу слышать оправдания. И я заметил, когда он вернулся на площадку, он боится того, что о нём могут сказать. Он всё ещё находится в состоянии стресса», — приводит слова Шакила аккаунт Courtside Buzz в X (ранее Twitter).

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