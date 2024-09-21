Кущенко отреагировал на победу ЦСКА в матче открытия сезона Единой лиги с УНИКСом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу московского ЦСКА в матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. ЦСКА уверенно выиграл со счётом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14).

«Поначалу мы не могли узнать команды, потому что за две четверти они набрали столько очков, сколько обычно набирают за одну. Видна была нервозность, процент попаданий был очень низкий. Во второй половине обе команды добавили скоростей, но казанцам не хватило ротации. ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа не была лёгкой, матч удался», — приводит слова Кущенко ТАСС.