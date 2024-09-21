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«Пистиолис сумел найти нужные слова». Гомельский — о победе ЦСКА над УНИКСом

«Пистиолис сумел найти нужные слова». Гомельский — о победе ЦСКА над УНИКСом
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче открытия сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счётом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
71 : 55
УНИКС
Казань
ЦСКА: М'Бай - 15, Аврамович - 14, Джекири - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 6, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 2, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 12, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Тэйлор - 9, Беленицкий - 3, Комолов - 3, Торопов - 3, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Илюк, Стуленков

«Сезон традиционно начался с матча победителя и серебряного призёра прошлого сезона. ЦСКА встречал казанский УНИКС. В первые 20 минут матча ЦСКА играл очень плохо. Разрыв в счёте в первой половине матча достигал порядка 10 очков в пользу УНИКСа. Однако во время большого перерыва Пистиолис, тренер команды, сумел найти нужные слова. И уже в третьей четверти армейцы догнали и вышли вперёд», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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