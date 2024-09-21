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Алекса Аврамович: счастлив оказаться в Москве, но думаю, что мог бы показать что-то в НБА

Алекса Аврамович: счастлив оказаться в Москве, но думаю, что мог бы показать что-то в НБА
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Новоиспечённый атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович рассказал, что счастлив оказаться в российском клубе, а также считает, что может в любой момент перейти в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Вы знаете столько же, сколько и я [об интересе ко мне со стороны клубов НБА]. В течение нескольких дней велись интенсивные переговоры, которые в результате ни к чему не привели. Однако я в выигрышной ситуации, поскольку счастлив в Москве. Переход в НБА — это решение всегда претворить в жизнь. Думаю, что мне бы удалось что-то показать в НБА», — приводит слова Аврамовича портал Basket News.

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