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Зенит – МБА, результат матча 21 сентября 2024, счет 103:75, Единая лига ВТБ

«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и МБА. Встреча закончилась со счётом 103:75 (22:18, 25:23, 33:13, 23:21) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 75
МБА
Москва
Зенит: Бэйкон - 21, Мун - 14, Фрейзер - 13, Пойтресс - 13, Хантер - 11, Жбанов - 9, Вольхин - 7, Спеллмен - 5, Щербенев - 4, Захаров - 4, Рыжов - 2, Воронцевич
МБА: Зубков - 16, Певнев - 15, Трушкин - 9, Касаткин - 8, Исмаилов - 7, Шейко - 6, Барашков - 4, Белоусов - 3, Коновалов - 3, Минченко - 2, Воронов - 2, Огарков

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 21 очко, а также три подбора. В составе МБА самым результативным игроком стал Андрей Зубков. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

В следующем туре «Зенит» примет «Автодор», игра состоится 25 сентября. МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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