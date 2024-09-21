«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и МБА. Встреча закончилась со счётом 103:75 (22:18, 25:23, 33:13, 23:21) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 21 очко, а также три подбора. В составе МБА самым результативным игроком стал Андрей Зубков. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

В следующем туре «Зенит» примет «Автодор», игра состоится 25 сентября. МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.