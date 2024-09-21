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«Во второй половине мы стали играть мудрее». Пистиолис — о победе ЦСКА в матче с УНИКСом

«Во второй половине мы стали играть мудрее». Пистиолис — о победе ЦСКА в матче с УНИКСом
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победе армейцев в матче Единой лиги с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 71:55 в пользу ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
71 : 55
УНИКС
Казань
ЦСКА: М'Бай - 15, Аврамович - 14, Джекири - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 6, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 2, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 12, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Тэйлор - 9, Беленицкий - 3, Комолов - 3, Торопов - 3, Д. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Илюк, Стуленков

«Прежде всего спасибо болельщикам, которых сегодня было много, и они обеспечили хорошую поддержку. Все согласятся, что у нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу, который сразу предложил очень жёсткую защиту и доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями. Во второй половине мы постепенно нашли себя, стали играть мудрее, и это привело к тому результату, к которому мы стремились. Приятно, что все игроки внесли свой вклад в победу. Порой этого не видно по цифрам. Скажем, пользу Вани Ухова нельзя описать показателями из статистического протокола», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

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