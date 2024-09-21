«Во второй половине мы стали играть мудрее». Пистиолис — о победе ЦСКА в матче с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победе армейцев в матче Единой лиги с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 71:55 в пользу ЦСКА.

«Прежде всего спасибо болельщикам, которых сегодня было много, и они обеспечили хорошую поддержку. Все согласятся, что у нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу, который сразу предложил очень жёсткую защиту и доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями. Во второй половине мы постепенно нашли себя, стали играть мудрее, и это привело к тому результату, к которому мы стремились. Приятно, что все игроки внесли свой вклад в победу. Порой этого не видно по цифрам. Скажем, пользу Вани Ухова нельзя описать показателями из статистического протокола», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.