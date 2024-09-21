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Результаты матчей Единой лиги 21 сентября

Результаты матчей Единой лиги 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, состоялся первый игровой день 16-го сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Единой лиги 21 сентября:

ЦСКА — УНИКС — 71:55
«Зенит» — МБА-МАИ — 103:75

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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