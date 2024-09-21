Гомельский: «Зенит» прямо на глазах улучшает качество игры

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» обыграл МБА со счётом 103:75 (22:18, 25:23, 33:13, 23:21).

«Я внимательно посмотрел этот матч, но, конечно, ещё до его начала предполагал, что «Зенит» будет иметь преимущество. И «Зенит» сыграл блестяще. Я вижу прогресс этой команды, которая прямо на глазах улучшает качество игры. Надеюсь, что МБА-МАИ свою игру, особенно в позиционном нападении, разнообразит и успехов добьётся», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

В следующем туре «Зенит» примет «Автодор», игра состоится 25 сентября. МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.