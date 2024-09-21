Гомельский: «Зенит» прямо на глазах улучшает качество игры
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» обыграл МБА со счётом 103:75 (22:18, 25:23, 33:13, 23:21).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 75
МБА
Москва
Зенит: Бэйкон - 21, Мун - 14, Фрейзер - 13, Пойтресс - 13, Хантер - 11, Жбанов - 9, Вольхин - 7, Спеллмен - 5, Щербенев - 4, Захаров - 4, Рыжов - 2, Воронцевич
МБА: Зубков - 16, Певнев - 15, Трушкин - 9, Касаткин - 8, Исмаилов - 7, Шейко - 6, Барашков - 4, Белоусов - 3, Коновалов - 3, Минченко - 2, Воронов - 2, Огарков
«Я внимательно посмотрел этот матч, но, конечно, ещё до его начала предполагал, что «Зенит» будет иметь преимущество. И «Зенит» сыграл блестяще. Я вижу прогресс этой команды, которая прямо на глазах улучшает качество игры. Надеюсь, что МБА-МАИ свою игру, особенно в позиционном нападении, разнообразит и успехов добьётся», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.
В следующем туре «Зенит» примет «Автодор», игра состоится 25 сентября. МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.
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