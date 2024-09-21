Хавьер Паскуаль: мы по-прежнему очень далеки от того, как хотим играть в защите

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе своих подопечных в матче с МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 103:75.

— Прежде всего мы довольны этой победой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня поддержать нас на арене. Надеюсь, что все вместе мы проведём прекрасный сезон. Это только начало, первый матч. Считаю, что в нападении мы более или менее сыграли на протяжении всего матча. У нас новая команда, нам надо вместе работать, чтобы понять, как действовать в защите и в нападении. И шаг за шагом нам надо становиться лучше. В первом матче мы смотрелись неплохо, но надо продолжать работать.

— Чави, помните, мы с вами говорили, что игроки — это ученики, которые могут что-то принести в класс? Что нового принесли ученики, то есть новые игроки, в ваш класс?

— Сейчас ситуация иная. С тех пор прошло полгода, ведь мы говорили посреди сезона. Но каждый сезон — словно новая книга. Нам надо начать писать всё в правильном ключе с самой первой страницы. Сейчас мы в самом начале, мы стараемся понять, как вместе писать качественные предложения и фразы в этой книге.

— Сегодня «Зениту» удалось набрать больше 100 очков, но было ощущение, что команда проигрывает подборы, почему так было?

— Такое случается из-за выбранной на матч тактики. Соперник решил сыграть большую часть матча с пятью игроками, которые могут набирать очки бросками из-за дуги. Исходя из тактики, необходимо найти путь к победе. Мы поняли, что проигрываем некоторые подборы, но нам нужно было продолжать играть так, как мы это делали.

— В прошлые годы, когда говорили о «Зените», в первую очередь упоминали надёжную игру в защите. Сейчас уже в первом матче сезона «Зенит» набрал больше 100 очков. В плане игры в нападении ваша команда будет сильно отличаться от того, что было прежде?

— Я надеюсь, что мы станем лучше играть в нападении, но и улучшим свою игру в защите. Совершенно ясно, что мы по-прежнему очень далеки от того, как хотим играть в защите, — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».