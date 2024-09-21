Евгений Воронов: если будем играть, как до перерыва, то сможем противостоять любой команде

Защитник МБА Евгений Воронов прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 75:103 (18:22, 23:25, 13:33, 21:23).

«Во второй половине совершили слишком много потерь, позволили «Зениту» набрать лёгкие очки, не отыграв достойно в защите. У петербуржцев очень классная команда, и когда соперник почувствовал игру, то реализовал своё преимущество. В первой половине действовали совсем иначе. Нужно делать выводы и становиться сильнее.

Если мы будем играть все 40 минут так, как делали это до большого перерыва, то сможем противостоять любой команде», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

В следующем туре Единой лиги ВТБ МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.