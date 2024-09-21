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Евгений Воронов: если будем играть, как до перерыва, то сможем противостоять любой команде

Евгений Воронов: если будем играть, как до перерыва, то сможем противостоять любой команде
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Защитник МБА Евгений Воронов прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 75:103 (18:22, 23:25, 13:33, 21:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 75
МБА
Москва
Зенит: Бэйкон - 21, Мун - 14, Фрейзер - 13, Пойтресс - 13, Хантер - 11, Жбанов - 9, Вольхин - 7, Спеллмен - 5, Щербенев - 4, Захаров - 4, Рыжов - 2, Воронцевич
МБА: Зубков - 16, Певнев - 15, Трушкин - 9, Касаткин - 8, Исмаилов - 7, Шейко - 6, Барашков - 4, Белоусов - 3, Коновалов - 3, Минченко - 2, Воронов - 2, Огарков

«Во второй половине совершили слишком много потерь, позволили «Зениту» набрать лёгкие очки, не отыграв достойно в защите. У петербуржцев очень классная команда, и когда соперник почувствовал игру, то реализовал своё преимущество. В первой половине действовали совсем иначе. Нужно делать выводы и становиться сильнее.

Если мы будем играть все 40 минут так, как делали это до большого перерыва, то сможем противостоять любой команде», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

В следующем туре Единой лиги ВТБ МБА сыграет дома с «Енисеем», этот матч пройдёт 26 сентября.

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