Бывший чемпион Евролиги Пуарье: не думаю, что G-лига — это настоящая лига

30-летний французский центровой «Анадолу Эфес» Венсан Пуарье прокомментировал уничижительные слова игрока американской Лиги развития НБА Хуана Тоскано-Андерсона о сильнейшем европейском баскетбольном турнире Евролиге.

«Я поговорил с несколькими друзьями о том, что он сказал. Я также видел твиты Эвана Фурнье и Майка Джеймса. Да, он мог сказать это, чтобы мотивировать свою команду, но это показывает, как хорошо играют все европейские команды. «Уникаха» даже не команда Евролиги, но они обыграли лучшую команду G-лиги. Я не думаю, что G-лига — это настоящая лига. Я знаю много игроков, которые не готовы покинуть Америку и отправиться на другой континент, не думаю, что там виден настоящий уровень этих игроков.

Конечно, я не знаю, что ценнее для НБА, G-лига или Евролига. Но думаю, что G-лига, вероятно, на том же уровне, что и второй дивизион Франции или что-то в этом роде. Без обид, но это так, я там играл. Знаю игроков, которые уехали в Европу и играли намного лучше, чем в G-лиге», — приводит слова Пуарье Eurohoops.