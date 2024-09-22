Шакил О'Нил назвал самое лёгкое чемпионство в истории НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил отметил, что в прошлом сезоне у «Бостон Селтикс» был самый простой путь к чемпионству в истории североамериканской лиги.

«Все знают, что у «Бостона» был самый лёгкий путь к чемпионству. Это было действительно просто для них. Но смогут ли они подтвердить свой титул? Вот в чём вопрос. Вы выиграли, и это важно, но сможете ли вы защитить свой титул?

Что вы собираетесь делать, «Филадельфия»? Пол Джордж и Джоэл Эмбиид, вы готовы? «Милуоки», каковы ваши планы? «Орландо», что насчёт вас? «Майами», мы хотим увидеть ваш ответ. На Востоке я с нетерпением жду развития этой истории», — сказал О'Нил в рамках подкаста Юдониса Хаслема.

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