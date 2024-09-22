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Леброн Джеймс ответил, перейдёт ли он на телевидение после завершения карьеры

Леброн Джеймс ответил, перейдёт ли он на телевидение после завершения карьеры
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность ухода на телевидение после завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста.

«Не уверен. Я точно люблю спорт, и это было бы здорово. Я вижу, как Том Брэди этим занимается, и у него отлично получается. Посмотрим, возможно, я сделаю пару гостевых появлений, когда завершу свою карьеру. Всегда приятно отдать что-то обратно спорту, ведь он дал мне так много.

Будь то баскетбол, футбол или что-то ещё, я благодарен спорту за всё, что он сделал для меня и моей семьи. Поэтому считаю важным вернуть ему должное», — рассказал Джеймс во время шоу GoJo & Golic.

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