Леброн Джеймс ответил, перейдёт ли он на телевидение после завершения карьеры

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность ухода на телевидение после завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста.

«Не уверен. Я точно люблю спорт, и это было бы здорово. Я вижу, как Том Брэди этим занимается, и у него отлично получается. Посмотрим, возможно, я сделаю пару гостевых появлений, когда завершу свою карьеру. Всегда приятно отдать что-то обратно спорту, ведь он дал мне так много.

Будь то баскетбол, футбол или что-то ещё, я благодарен спорту за всё, что он сделал для меня и моей семьи. Поэтому считаю важным вернуть ему должное», — рассказал Джеймс во время шоу GoJo & Golic.