Тренер Дёмина в NCAA рассказал, над чем команда будет работать в ближайшее время

Главный тренер команды американского университета Бригама Янга (BYU), выступающей в NCAA, Кевин Янг поделился впечатлениями от предстоящей работы в качестве наставника. Напомним, в составе BYU также будет играть российский баскетболист Егор Дёмин.

«Мы действительно стараемся сформировать нашу идентичность, обсуждая это как в атаке, так и в защите. И также важна «химия» в команде.

У нас много новых ребят: кто-то играл здесь в прошлом году, кто-то пришёл по трансферу или только начал как первокурсник. Поэтому мы пытаемся наладить эту «химию» в ближайшие несколько недель, прежде чём начнём серьёзные игры», — заявил Янг в эфире университетского телевидения.

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