Член Зала славы баскетбола и бывший генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац выразил мнение, что cербский центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лучшим европейским баскетболистом в истории североамериканской лиги.

— Можно ли считать Николу Йокича лучшим европейским баскетболистом всех времён?

— Его достижения говорят сами за себя. Спорт в конечном итоге оценивается по результатам, и с этой точки зрения у меня нет сомнений в его статусе, — приводит слова Диваца IndexHR.

Никола Йокич расстегнул рубашку и спел песню «Проклятая Америка»: