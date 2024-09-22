Дёмин забавно отреагировал на джерси с его фамилией на матче по американскому футболу

Команда по американскому футболу университета Бригама Янга (BYU), в котором учится российский баскетболист Егор Дёмин, на данный момент проводит матч с университетом штата Канзас.

Примечательно, что перед встречей один из болельщиков был замечен в джерси Дёмина. Соответствующая фотография затем появилась в социальных сетях.

Болельщик в джерси Егора Дёмина Фото: x.com/Mitch_Harper

«У меня даже нет [этого]», — позже написал Дёмин в своей социальной сети.

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