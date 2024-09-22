Журналист: Дёмин уже считается одним из лучших кандидатов на драфт НБА — 2025

Североамериканский журналист и обозреватель Sports Illustrated Талмейдж Морган в своём последнем материале высказался по поводу российского баскетболиста Егора Дёмина, который сезон-2024/2025 проведёт в составе университета Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Дёмин — не просто крупный игрок, способный играть в посте и подбирать мячи; он также обладает навыками плеймейкера. Будь то организация атаки, прорыв к кольцу или нахождение открытого партнёра для броска, его высокий баскетбольный интеллект станет серьёзной проблемой для защиты соперников.

Главный тренер BYU Кевин Янг неоднократно отмечал, что навыки Дёмина идеально подходят для быстрого стиля игры, который команда BYU стремится развивать. Ещё более захватывающим для болельщиков «Кугарз» является потенциал Дёмина. Хотя он уже считается одним из лучших кандидатов на драфт НБА 2025 года, его развитие в программе университета обещает быть интересным.

Его дальние броски пока остаются под вопросом, но, если он сможет стабильно попадать трёхочковые, его будет почти невозможно остановить. Даже без надёжного дальнего броска его способность проходить, отдавать передачи и защищаться на высоком уровне делает его важным игроком в стремлении BYU к успешному выступлению в турнире NCAA во втором сезоне в конференции Big 12», — приводит слова Моргана Sports Illustrated.

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