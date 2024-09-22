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Экс-тренер назвал легендарного игрока, который должен поддержать Харрис на выборах США

Экс-тренер назвал легендарного игрока, который должен поддержать Харрис на выборах США
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73-летний американский популярный тренер, работавший в таких франшизах, как «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз», Джордж Карл заявил, что легендарный шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан на предстоящих выборах президента США должен поддержать кандидата от Демократической партии — Камалу Харрис.

«Я хочу, чтобы Майкл [Джордан] публично поддержал Камалу Харрис. Это большая заслуга Тейлор Свифт, и она выведет Северную Каролину на новый уровень. Это будет иметь ключевое значение для победы на выборах», — приводит слова Карла издание Fadeaway World.

Ранее в этом месяце Карл организовал звонок в Zoom (программа для видеоконференций), в котором приняли участие различные поддерживающие Харрис деятели НБА. Мероприятие было направлено на организацию поддержки Камале и распространение информации о её политической кампании среди поклонников баскетбола и широкой общественности.

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