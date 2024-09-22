Журналист CBS Sports включил Егора Дёмина в 25 самых влиятельных новичков NCAA

Североамериканский журналист и инсайдер CBS Sports Джон Ротштейн обнародовал список 25 студентов-новичков в NCAA, которые окажут наибольшее влияние в предстоящем баскетбольном сезоне.

Примечательно, что Ротштейн включил в список российского баскетболиста Егора Дёмина. Более того, как отмечается, обозреватель не стал делать определённые предпочтения в порядке, однако на первых местах — Купер Флэгг, Хаман Малуач и Кон Кнуппель (все трое — Дьюк).

«Стоит быть осторожными с ожиданиями от международных новичков. Однако Егор Дёмин, рост которого составляет 6 футов 8 дюймов, является пятизвёздочным талантом и ранее выступал за «Реал Мадрид».

Его прогресс и вклад будут иметь решающее значение для выхода команды BYU в турнир NCAA в первый сезон под руководством Кевина Янга», — говорится про Егора Дёмина.

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