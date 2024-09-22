Егор Дёмин опубликовал фотографию с известным американским инсайдером

Российский баскетболист и защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин встретился с североамериканским журналистом и инсайдером Эдрианом Войнаровски, который, в свою очередь, недавно объявил о завершении карьеры в журналистике.

Эдриан Войнаровски и Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин — перспективный 18-летний баскетболист из России. Прошлый сезон Дёмин провёл в составе мадридского «Реала», однако предстоящий сезон Егор будет проводить под руководством Кевина Янга, имеющего опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве ассистента.

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