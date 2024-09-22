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Егор Дёмин опубликовал фотографию с известным американским инсайдером

Егор Дёмин опубликовал фотографию с известным американским инсайдером
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Российский баскетболист и защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин встретился с североамериканским журналистом и инсайдером Эдрианом Войнаровски, который, в свою очередь, недавно объявил о завершении карьеры в журналистике.

Эдриан Войнаровски и Егор Дёмин

Эдриан Войнаровски и Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин — перспективный 18-летний баскетболист из России. Прошлый сезон Дёмин провёл в составе мадридского «Реала», однако предстоящий сезон Егор будет проводить под руководством Кевина Янга, имеющего опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве ассистента.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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