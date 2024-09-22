Известный комментатор «Финикса» Эл Маккой умер в возрасте 91 года

Легендарный комментатор баскетбольного клуба из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Эл Маккой ушёл из жизни в возрасте 91 года.

Маккой проработал на этой должности в клубе более 50 лет (с 1972 года по 2023 год), и стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по длительности трудовой деятельности в качестве клубного комментатора.

«Он был биением сердца нашей организации, бесценным другом, учителем и легендой, чей голос оживил многочисленные незабываемые моменты для поколений болельщиков «Санз», — опубликовала на своей официальной странице в социальных сетях пресс-служба баскетбольного клуба «Финикс Санз».