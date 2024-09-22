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Член Зала славы объяснил, в каком случае Лука Дончич может стать MVP в НБА

Член Зала славы объяснил, в каком случае Лука Дончич может стать MVP в НБА
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Член Зала славы 56-летний югославский и сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, Владе Дивац объяснил условие получения звёздным словенским игроком клуба «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем награды MVP в НБА.

«Я был бы очень рад, если бы мы увидели Луку с наградой MVP, но ему придётся хорошо заботиться о своём теле», — приводит слова Диваца издание Last Word On Sports.

Дивац известен своими выступлениями за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Сакраменто Кингз». Был включён в сборную всех новичков в 1990 году, в 2001 году участвовал в Матче всех звёзд.

С 2015 по 2020 год был вице-президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером клуба НБА «Сакраменто Кингз». Дончич в минувшем сезоне НБА вывел «Даллас» в финал плей-офф, где клуб со счётом 1-4 уступил «Бостон Селтикс».

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