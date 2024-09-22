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«Ты меня спалил!» Егор Дёмин шутливо обратился к американскому фанату

«Ты меня спалил!» Егор Дёмин шутливо обратился к американскому фанату
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Российский баскетболист, защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин в шутливой форме ответил в своей социальной сети пользователю, который, по-видимому, присутствовал на матче по американскому футболу с участием университета Дёмина и заметил баскетболиста там лично.

«Егор Дёмин был у временного магазина бренда Royal Army возле стадиона и с невероятной скоростью уплетал хот-доги», — написал один из пользователей в социальной сети.

«Ого, ну и спалил ты меня!» — отреагировал Дёмин в ответ.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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