«Ты меня спалил!» Егор Дёмин шутливо обратился к американскому фанату

Российский баскетболист, защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин в шутливой форме ответил в своей социальной сети пользователю, который, по-видимому, присутствовал на матче по американскому футболу с участием университета Дёмина и заметил баскетболиста там лично.

«Егор Дёмин был у временного магазина бренда Royal Army возле стадиона и с невероятной скоростью уплетал хот-доги», — написал один из пользователей в социальной сети.

«Ого, ну и спалил ты меня!» — отреагировал Дёмин в ответ.

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