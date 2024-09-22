Тренер рассказал, как Майкл Джордан проявлял лидерские качества в волейболе

71-летний популярный американский бывший главный тренер по баскетболу в колледже Сай Александр рассказал, как легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан показывал лидерские качества в волейболе.

«Они все приехали на Гавайи, чтобы поучаствовать в поездке Nike. И в течение дня у них были разные виды соревнований. И одним из соревнований был волейбол. Эти парни делали большие ставки. Это были Мозес Мэлоун, Майкл Джордан, Чарльз Баркли и, по-моему, Дэвид Робинсон. Так что меня взяли в команду Майка.

Мяч летел ко мне на заднюю линию, я ударил по нему и выбил далеко за пределы поля. Майкл был в передней линии, повернулся и посмотрел на меня тем взглядом, который Майкл Джордан бросал на тебя, когда ты что-то делал неправильно. Я не совершил больше ни одной ошибки до конца турнира по волейболу. И можно было подумать, что Джордан выиграл чемпионат мира по волейболу», — приводит слова Александра издание The Sports Rush.

Ранее бывший тренер Джордж Карл заявил, что Джордан должен поддержать Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах.