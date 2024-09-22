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Назван процент российских баскетболистов, играющих в Единой лиге ВТБ

Назван процент российских баскетболистов, играющих в Единой лиге ВТБ
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Стал известен процент российских баскетболистов, играющих в Единой лиге ВТБ.

В элитной лиге российского баскетбола находится 70% российских игроков и четыре отечественных тренера.

«Первая цифра является рекордом Единой лиги ВТБ, вторая — лучший показатель с сезона-2017/2018. При этом доля иностранных игроков и иностранных специалистов в турнире всё равно выше, чем, например, в РПЛ и КХЛ. Уточнение — это процент россиян в российских командах. И он, если быть точным, составляет 69,6%. 110 игроков из 158 — это местные баскетболисты. Российские тренеры — Андрей Ведищев, Сергей Козин, Евгений Пашутин и Василий Карасёв», — приводит данные телеграм-канал «Два кольца».

Единая лига ВТБ начала новый сезон 21 сентября. В матче открытия встретились московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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