Назван процент российских баскетболистов, играющих в Единой лиге ВТБ

Стал известен процент российских баскетболистов, играющих в Единой лиге ВТБ.

В элитной лиге российского баскетбола находится 70% российских игроков и четыре отечественных тренера.

«Первая цифра является рекордом Единой лиги ВТБ, вторая — лучший показатель с сезона-2017/2018. При этом доля иностранных игроков и иностранных специалистов в турнире всё равно выше, чем, например, в РПЛ и КХЛ. Уточнение — это процент россиян в российских командах. И он, если быть точным, составляет 69,6%. 110 игроков из 158 — это местные баскетболисты. Российские тренеры — Андрей Ведищев, Сергей Козин, Евгений Пашутин и Василий Карасёв», — приводит данные телеграм-канал «Два кольца».

Единая лига ВТБ начала новый сезон 21 сентября. В матче открытия встретились московский ЦСКА и казанский УНИКС.