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«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом победил «Енисей» в матче Единой лиги

«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом победил «Енисей» в матче Единой лиги
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Сегодня, 22 сентября, в Краснодаре на арене «Баскет-Холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Енисей». Встреча закончилась в пользу «Локомотива-Кубань» с разгромным счётом 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 17, Кливленд - 13, Джонсон - 11, Емченко - 10, Елатонцев - 9, Мартюк - 7, Уэйли - 6, Миллер - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 3, Ищенко - 2, Узинский
Енисей: Сандерс - 15, Балашов - 10, Долинин - 8, Степанович - 6, Перевалов - 5, Герасимов - 5, Одиноков - 5, Близнюк - 5, Сонько - 4, Загретдинов - 2, Шлегель, Заворотний

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Карвел Андерсон. На его счету 17 очков. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал Виктор Сэндерс. Он набрал 15 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» примет «Астану», игра состоится 25 сентября. «Енисей» сыграет на выезде с МБА-МАИ, эта встреча пройдёт 26 сентября.

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