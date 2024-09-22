«Локомотив-Кубань» с разгромным счётом победил «Енисей» в матче Единой лиги

Сегодня, 22 сентября, в Краснодаре на арене «Баскет-Холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Енисей». Встреча закончилась в пользу «Локомотива-Кубань» с разгромным счётом 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19).

Лучшую результативность в составе победителей показал атакующий защитник Карвел Андерсон. На его счету 17 очков. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал Виктор Сэндерс. Он набрал 15 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» примет «Астану», игра состоится 25 сентября. «Енисей» сыграет на выезде с МБА-МАИ, эта встреча пройдёт 26 сентября.