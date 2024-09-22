«Это забавная часть моей жизни». Обнародованы слова врача, запрещавшего Ирвингу играть

В СМИ и интернете набирает популярность запись, на которой американский доктор из Нью-Йорка Джей Варма (отвечал за политику Нью-Йорка по борьбе с COVID-19) хвастается тем, как благодаря его запрету на игру не вакцинированным от COVID-19 баскетболистам звёздный разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступавший в тот год за «Бруклин Нетс», пропустил большую часть сезона.

«Был баскетболист по имени Кайри Ирвинг. Он отказался вакцинироваться. Но поскольку он играл за команду в Бруклине, из-за предписаний по вакцинации, которые я принял, ему не разрешили играть… Это забавная часть моей жизни… The Wall Street Journal написал целую историю о том, что я был тем, кто не позволил Кайри Ирвингу играть в баскетбол».

Также Варма признался, что во время действия ограничений посещал подпольные вечеринки вместе со своей женой: «Это было весело. Мы все принимали различные препараты, и нас было… восемь-десять человек в комнате, и все веселились, потому что все были как будто зажаты и всё такое… Было весело оказаться голыми вместе с друзьями», — приводит слова Вармы издание The Sports Rush.

Ирвинг в минувшем сезоне-2023/2024 в составе «Даллас Маверикс» вышел в финал НБА и уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.