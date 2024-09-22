Кущенко: Кириленко руководит РФБ в непростое время, я хочу пожелать ему успехов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко пожелал удачи вновь избранному президенту Российской федерации баскетбола (РФБ), а ранее легендарному отечественному игроку Андрею Кириленко.

«Я очень рад за Андрея, поздравляю его. Он руководит федерацией в непростое время, я хочу пожелать ему успехов. У Единой лиги ВТБ очень хорошие отношения с федерацией, мы вместе двигаем профессиональный спорт в стране и будем дальше идти только вперёд», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Кириленко занимает свою должность, начиная с 2015 года, спустя почти два года после объявления о завершении карьеры в составе национальной команды России.