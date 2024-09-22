«Пари НН» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

Сегодня, 22 сентября, состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанский клуб «Астана» принимал у себя дома команду «Пари Нижний Новгород». «Астана» уступила с разгромным счётом 62:90 (12:22, 21:31, 11:19, 18:18).

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Нуталл, набравший 16 очков (три трёхочковых попадания при четырёх попытках), сделавший три передачи и шесть подборов. Вторым по результативности стал Александр Хоменко, на счету которого 14 очков и пять перехватов.

Больше всего очков в составе «Астаны» набрал американец Маркелл Джонсон. У него 25 очков (при двух трёхочковых попаданиях), два подбора и четыре перехвата.