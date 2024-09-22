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«Уралмаш» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги

«Уралмаш» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги
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Сегодня, 22 сентября, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой местный баскетбольный клуб «Самара» принимал у себя дома команду «Уралмаш». «Самара» уступила со счётом 79:92 (21:22, 23:27, 18:25, 17:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
79 : 92
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Харрелл - 23, Далтон - 19, Адамс - 11, Голдырев - 8, М. Кулагин - 7, Карданахишвили - 6, Попов - 5, Сопин, Зверев, Пынько, Амосов, Чикарев
Уралмаш: Уиттакер - 27, Мартин - 23, Даглас - 20, Нэльсон - 12, Белянков - 5, Глазунов - 3, Михеев - 2, Котов, Зайцев, Писклов, Новиков, Балашов

Лучшим в составе екатеринбургского «Уралмаша» стал разыгрывающий Стэнли Уиттакер. На его счету 27 очков. В составе «Самары» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Ронни Харрелл. Он набрал 23 очка и сделал пять подборов.

Следующий матч «Самары» пройдёт на выезде с казанской командой УНИКС, игра состоится 26 сентября. «Уралмаш» также отправится на выезд к московскому ЦСКА, эта встреча пройдёт 25 сентября.

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