«Уралмаш» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги

Сегодня, 22 сентября, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой местный баскетбольный клуб «Самара» принимал у себя дома команду «Уралмаш». «Самара» уступила со счётом 79:92 (21:22, 23:27, 18:25, 17:18).

Лучшим в составе екатеринбургского «Уралмаша» стал разыгрывающий Стэнли Уиттакер. На его счету 27 очков. В составе «Самары» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Ронни Харрелл. Он набрал 23 очка и сделал пять подборов.

Следующий матч «Самары» пройдёт на выезде с казанской командой УНИКС, игра состоится 26 сентября. «Уралмаш» также отправится на выезд к московскому ЦСКА, эта встреча пройдёт 25 сентября.