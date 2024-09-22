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Предложен вероятный обмен, по итогам которого «Голден Стэйт» получит Батлера

Издание Fadeaway World опубликовало информацию о возможном обмене между четырьмя командами, в ходе которого звёздный игрок «Майами Хит» Джимми Батлер присоединится к франшизе «Голден Стэйт Уорриорз». В обмене подразумевается участие таких команд, как «Атланта Хоукс», «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» и «Уорриорз».

По мнению издания:

«Уорриорз» получают Джимми Батлера;

в «Хит» приходят Трей Янг, Харрисон Барнс, Кевон Луни, Жонатан Куминга;

«Атланта» приобретает Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Гэри Пэйтона II, выбор в первом раунде драфта 2025 года (через «Уорриорз»), выбор в первом раунде драфта 2026 года (через «Хит»);

в «Спёрс» переходят Никола Йович, Деандре Хантер, Пелле Ларссон.

В межсезонье из «Уорриорз» свободным агентом ушёл четырёхкратный чемпион Клэй Томпсон, присоединившийся к «Даллас Маверикс».