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Предложен вероятный обмен, по итогам которого «Голден Стэйт» получит Батлера

Предложен вероятный обмен, по итогам которого «Голден Стэйт» получит Батлера
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Издание Fadeaway World опубликовало информацию о возможном обмене между четырьмя командами, в ходе которого звёздный игрок «Майами Хит» Джимми Батлер присоединится к франшизе «Голден Стэйт Уорриорз». В обмене подразумевается участие таких команд, как «Атланта Хоукс», «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» и «Уорриорз».

По мнению издания:

  • «Уорриорз» получают Джимми Батлера;
  • в «Хит» приходят Трей Янг, Харрисон Барнс, Кевон Луни, Жонатан Куминга;
  • «Атланта» приобретает Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Гэри Пэйтона II, выбор в первом раунде драфта 2025 года (через «Уорриорз»), выбор в первом раунде драфта 2026 года (через «Хит»);
  • в «Спёрс» переходят Никола Йович, Деандре Хантер, Пелле Ларссон.

В межсезонье из «Уорриорз» свободным агентом ушёл четырёхкратный чемпион Клэй Томпсон, присоединившийся к «Даллас Маверикс».

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