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Тренер «Пари НН» Козин прокомментировал победу в первом матче Единой лиги ВТБ

Тренер «Пари НН» Козин прокомментировал победу в первом матче Единой лиги ВТБ
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40-летний главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал успех своего клуба в первом матче Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Было очень важно для нас начать успешно, особенно с учётом того, что это первая игра сезона, ещё и на выезде с «Астаной». Здесь всегда непросто выступать, и поэтому было крайне важно забрать победу!

Коллектив отработал неплохо, мы хорошо реализовали наши задумки. К сожалению, вновь не смогли контролировать потери, что является серьёзной проблемой для команды уровня Лиги ВТБ. Однако приятно, что нам удалось забить свои броски и завершить матч в нашу пользу», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

В дебютном матче сезона-2024/2025 «Пари НН» разгромил на выезде «Астану» со счётом 90:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 90
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Мотовилов, Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Мюррэй Бойлс, Походяев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков
Пари Нижний Новгород: Гант, Ганькевич, Хоменко, Нуталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
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