Тренер «Пари НН» Козин прокомментировал победу в первом матче Единой лиги ВТБ

40-летний главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал успех своего клуба в первом матче Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Было очень важно для нас начать успешно, особенно с учётом того, что это первая игра сезона, ещё и на выезде с «Астаной». Здесь всегда непросто выступать, и поэтому было крайне важно забрать победу!

Коллектив отработал неплохо, мы хорошо реализовали наши задумки. К сожалению, вновь не смогли контролировать потери, что является серьёзной проблемой для команды уровня Лиги ВТБ. Однако приятно, что нам удалось забить свои броски и завершить матч в нашу пользу», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

В дебютном матче сезона-2024/2025 «Пари НН» разгромил на выезде «Астану» со счётом 90:62.