Экс-игрок НБА: Джордан после ночи c азартными играми был в зале к шести утра

42-летний бывший американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун прокомментировал трудолюбие и преданность тренировочному процессу легендарного шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана.

«Нет, я не являюсь фанатом Эм Джея [Майкла Джордана]. У меня нет причин быть его поклонником. Однажды он даже дал мне по затылку. Но у меня просто нет никаких оснований быть его фанатом. Я лишь видел его трудолюбие и преданность делу. Этот человек продолжал вставать рано утром в 39 лет, несмотря на возраст. Он никогда не халтурил, что бы ни делал. «Клуб завтрака» (неформальное название группы игроков или спортсменов, которые собираются рано утром для совместных тренировок перед началом основного дня. — Прим. «Чемпионата») был настоящим.

Я решил присоединиться к нему, потому что не мог поверить в это. Думал: невозможно, чтобы этот человек после ночи, проведённой в азартных играх, был в зале к шести утра. Но он уже был там в 5:45 и занимался с весами. Я подумал, что он просто машина. Это было невероятно. Каждое утро он оставался таким же. Независимо от того, чем он занимался, он всегда отдавался игре полностью», — приводит слова Брауна издание Hoosphype.