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«Автодор» победил «Парму» с преимуществом в восемь очков

«Автодор» победил «Парму» с преимуществом в восемь очков
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Сегодня, 22 сентября, в Саратове во Дворце спорта «Кристалл» состоялся матч между хозяевами «Автодором» и гостями из Перми «Пармой». Встреча завершилась со счётом 67:59 (21:13, 18:12, 10:19, 18:15) в пользу саратовских баскетболистов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 59
Парма
Пермь
Автодор: Кроуфорд - 22, Беслач - 13, Петенев - 9, Джонс - 8, Пранаускис - 6, Сычков - 4, Халдеев - 3, Клименко - 2, Фёдоров, Наумов, Кулешов, Печенджиян
Парма: Хэмилтон - 15, Хэмм - 14, Захаров - 10, Нэвелс - 5, Тучков - 5, Якушин - 5, Ильницкий - 3, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов, Егоров

Наиболее результативным игроком клуба «Автодор» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский центровой Росс Хэмм. За время матча Росс набрал 14 очков, сделал пять подборов и совершил одну потерю.

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