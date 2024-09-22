«Автодор» победил «Парму» с преимуществом в восемь очков

Сегодня, 22 сентября, в Саратове во Дворце спорта «Кристалл» состоялся матч между хозяевами «Автодором» и гостями из Перми «Пармой». Встреча завершилась со счётом 67:59 (21:13, 18:12, 10:19, 18:15) в пользу саратовских баскетболистов.

Наиболее результативным игроком клуба «Автодор» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский центровой Росс Хэмм. За время матча Росс набрал 14 очков, сделал пять подборов и совершил одну потерю.