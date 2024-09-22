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Дочь легенды НБА Денниса Родмана покинула футбольный матч в инвалидном кресле

Дочь легенды НБА Денниса Родмана покинула футбольный матч в инвалидном кресле
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22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман, являющаяся дочерью легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, покинула поле в инвалидном кресле.

Тринити Родман

Тринити Родман

Фото: кадр из трансляции

Родман столкнулась с Темвой Чавингой и упала на газон на 75-й минуте встречи с «Канзас-Сити». Она попыталась самостоятельно уйти с поля, но в итоге отправилась в раздевалку в инвалидном кресле. Позже 22-летняя футболистка вернулась на скамейку запасных, где провела остаток матча.

После игры тренер «Вашингтон Спирит» Джонатан Хиральдес сказал, что у Родман был сильный спазм, и она пройдёт дополнительное обследование, когда команда вернётся в Вашингтон.

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