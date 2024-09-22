Результаты всех матчей Единой лиги ВТБ 22 сентября, турнирная таблица

В воскресенье, 22 сентября, состоялись матчи 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было проведено четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 22 сентября:
«Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 62:90;
«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 88:65;
«Самара» — «Уралмаш» — 79:92;
«Автодор» — «Парма» — 67:59.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).
Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
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