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Результаты всех матчей Единой лиги ВТБ 22 сентября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги ВТБ 22 сентября, турнирная таблица
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В воскресенье, 22 сентября, состоялись матчи 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было проведено четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 22 сентября:

«Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 62:90;
«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 88:65;
«Самара» — «Уралмаш» — 79:92;
«Автодор» — «Парма» — 67:59.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 90
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон - 25, Старкс - 12, Мотовилов - 10, Утоми - 7, Мюррэй Бойлс - 2, Походяев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Айткали, Оразбеков
Пари Нижний Новгород: Нуталл - 16, Доукинс - 15, Хоменко - 14, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хвостов - 8, Гант - 4, Карпенков - 4, Антипов - 4, Бабурин - 3, Зоткин - 2, Ганькевич
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 17, Кливленд - 13, Джонсон - 11, Емченко - 10, Елатонцев - 9, Мартюк - 7, Уэйли - 6, Миллер - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 3, Ищенко - 2, Узинский
Енисей: Сандерс - 15, Балашов - 10, Долинин - 8, Степанович - 6, Перевалов - 5, Герасимов - 5, Одиноков - 5, Близнюк - 5, Сонько - 4, Загретдинов - 2, Шлегель, Заворотний
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
79 : 92
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Харрелл - 23, Далтон - 19, Адамс - 11, Голдырев - 8, М. Кулагин - 7, Карданахишвили - 6, Попов - 5, Сопин, Зверев, Пынько, Амосов, Чикарев
Уралмаш: Уиттакер - 27, Мартин - 23, Даглас - 20, Нэльсон - 12, Белянков - 5, Глазунов - 3, Михеев - 2, Котов, Зайцев, Писклов, Новиков, Балашов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 59
Парма
Пермь
Автодор: Кроуфорд - 22, Беслач - 13, Петенев - 9, Джонс - 8, Пранаускис - 6, Сычков - 4, Халдеев - 3, Клименко - 2, Фёдоров, Наумов, Кулешов, Печенджиян
Парма: Хэмилтон - 15, Хэмм - 14, Захаров - 10, Нэвелс - 5, Тучков - 5, Якушин - 5, Ильницкий - 3, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов, Егоров

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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