Маскот «Чикаго Буллз» обсыпал поп-корном телеведущих во время футбольного фестиваля

Маскот клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» обсыпал поп-корном телеведущих во время фестиваля фанатов английской Премьер-лиги (АПЛ), который проходил в городском парке Чикаго.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, по итогам минувшего сезона НБА «Чикаго Буллз» не вышли в плей-офф чемпионата и провели две игры в раунде плей-ин. В первом матче «быки» победили «Атланту Хоукс» со счётом 131:116, однако во второй уступили «Майами Хит» со счётом 112:91.

Главным тренером клуба является Билли Донован. С момента основания в 1966 году команда шесть раз становилась чемпионом НБА (1991-1993, 1996-1998). Кроме того, шесть игроков «Буллз» были внесены в Зал славы баскетбола.