Зак Нуталл: мой дебют за «Пари НН» прошёл успешно, доволен своей игрой

Защитник «Пари НН» Зак Нуталл высказался о дебюте в составе нижегородской команды в победном матче над «Астаной» (90:62).

«Дебют прошёл успешно, и я очень доволен своей игрой. Рад, что мы одержали победу и оказались на выигрышной стороне. Также приятно, что у тренера первая победа в чемпионате. Чувствую, что сыграл хорошо, проявляя агрессию с первых минут, и делал всё возможное для достижения победы командой.

Мы проделали значительную работу, наблюдая и анализируя соперника перед матчем. Знали повадки игроков «Астаны», их сильные и слабые стороны. Стремились убедиться, что будем хорошо действовать на своём щите и сможем останавливать их в быстрых атаках.

В конечном итоге это и привело нас к победе — мы внимательно слушали тренера и следовали его тактике. Мы понимали, что он на 100% уверен в нас, и нам оставалось лишь следовать его указаниям!» — сказал Нуталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.