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Зак Нуталл: мой дебют за «Пари НН» прошёл успешно, доволен своей игрой

Зак Нуталл: мой дебют за «Пари НН» прошёл успешно, доволен своей игрой
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Защитник «Пари НН» Зак Нуталл высказался о дебюте в составе нижегородской команды в победном матче над «Астаной» (90:62).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 90
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон - 25, Старкс - 12, Мотовилов - 10, Утоми - 7, Мюррэй Бойлс - 2, Походяев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Айткали, Оразбеков
Пари Нижний Новгород: Нуталл - 16, Доукинс - 15, Хоменко - 14, Чадов - 10, Джуришич - 10, Хвостов - 8, Гант - 4, Карпенков - 4, Антипов - 4, Бабурин - 3, Зоткин - 2, Ганькевич

«Дебют прошёл успешно, и я очень доволен своей игрой. Рад, что мы одержали победу и оказались на выигрышной стороне. Также приятно, что у тренера первая победа в чемпионате. Чувствую, что сыграл хорошо, проявляя агрессию с первых минут, и делал всё возможное для достижения победы командой.

Мы проделали значительную работу, наблюдая и анализируя соперника перед матчем. Знали повадки игроков «Астаны», их сильные и слабые стороны. Стремились убедиться, что будем хорошо действовать на своём щите и сможем останавливать их в быстрых атаках.

В конечном итоге это и привело нас к победе — мы внимательно слушали тренера и следовали его тактике. Мы понимали, что он на 100% уверен в нас, и нам оставалось лишь следовать его указаниям!» — сказал Нуталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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