Гилберт Аренас увидел блеф в действиях «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас утверждает, что «Голден Стэйт Уорриорз» блефуют, якобы отказываясь от максимального продления контракта Жонатана Куминги.

«Вы предлагаете ему это [не максимальное продление], надеясь, что он всё примет, верно? Вы надеетесь, он это примет, потому что это сэкономит вам много денег.

Потом, если он выйдет и сыграет так, что станет тем, кем мы думаем, тогда вы всё равно будете ему должны. Так что «Голден Стэйт Уорриорз» блефует. Это блеф, верно?» — сказал Аренас в своём подкасте Gil's Arena.

В прошлом сезоне НБА Куминга принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НБА, где в среднем набирал 16,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 2,2 передачи.