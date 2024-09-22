Экс-игрок НБА предположил, благодаря чему старший сын Леброна может остаться в лиге

42-летний бывший американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун предположил, благодаря чему атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс может остаться в НБА.

«Я вижу игрока с отличными физическими данными, но ему нужно улучшить свои навыки дриблинга и умение проходить под кольцо, прежде чем он станет более уверенно бросать. Если он не освоит игру на позиции разыгрывающего защитника, я сомневаюсь, что он достигнет уровня Дэвида Уэсли. При его росте — 6 футов 1 дюйм или 6 футов 2 дюйма — он один из немногих, кто может попробовать себя в роли атакующего защитника.

Однако если он не научится эффективно контролировать мяч, он рискует остаться в тени таких игроков, как Хуан Диксон. Я предполагаю, что его карьера будет связана с частыми переходами из команды в команду. Хотя влияние его отца через Klutch Sports (известное спортивное агентство в НБА. — Прим. «Чемпионата») может помочь ему оставаться в лиге, без развития навыков разыгрывающего его карьера может быстро завершиться», — приводит слова портал Hoopshype.