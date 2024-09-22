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Тренер «Локо» Ведищев: «Енисей» — зубастый соперник

Тренер «Локо» Ведищев: «Енисей» — зубастый соперник
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча 1-го тура Единой лиги ВТБ, в котором его команда обыграла «Енисей» со счётом 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Андерсон - 17, Кливленд - 13, Джонсон - 11, Емченко - 10, Елатонцев - 9, Мартюк - 7, Уэйли - 6, Миллер - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 3, Ищенко - 2, Узинский
Енисей: Сандерс - 15, Балашов - 10, Долинин - 8, Степанович - 6, Перевалов - 5, Герасимов - 5, Одиноков - 5, Близнюк - 5, Сонько - 4, Загретдинов - 2, Шлегель, Заворотний

«Результатом доволен, потому что матч первый, а соперник — достаточно зубастый. Важно было справиться с волнением, и я считаю, что нашей команде это удалось.

В начале третьей четверти мы немного утратили концентрацию, «Енисей» забил несколько сложных мячей и начал нас догонять. Но мы внесли коррективы, которые позволили нам снова оторваться в счёте. Прежде всего — добавили в защите. Именно над командной защитой мы сейчас активно работаем. На мой взгляд, именно в этом аспекте нам больше всего недоставало в предыдущие сезоны», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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