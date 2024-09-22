Тренер «Локо» Ведищев: «Енисей» — зубастый соперник

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча 1-го тура Единой лиги ВТБ, в котором его команда обыграла «Енисей» со счётом 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19).

«Результатом доволен, потому что матч первый, а соперник — достаточно зубастый. Важно было справиться с волнением, и я считаю, что нашей команде это удалось.

В начале третьей четверти мы немного утратили концентрацию, «Енисей» забил несколько сложных мячей и начал нас догонять. Но мы внесли коррективы, которые позволили нам снова оторваться в счёте. Прежде всего — добавили в защите. Именно над командной защитой мы сейчас активно работаем. На мой взгляд, именно в этом аспекте нам больше всего недоставало в предыдущие сезоны», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».