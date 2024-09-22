Джейсон Тейтум назвал момент, когда понял, что «Селтикс» станут чемпионами НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал момент, когда он понял, что «Селтикс» станут чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

«Люди всегда спрашивают меня, когда вы, ребята, поняли, что выиграете чемпионат? На мой взгляд, этот момент наступил, когда «Миннесота» победила «Денвер». Тогда я почувствовал, что «Наггетс» были единственной командой, которая могла составить нам конкуренцию. Мне казалось, что мы будем играть с «Денвером» в финале», — приводит слова Тейтума портал Sports Illustrated.

Ранее стало известно, что Тейтум набил новую татуировку с чемпионским трофеем НБА.