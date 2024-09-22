Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум назвал момент, когда понял, что «Селтикс» станут чемпионами НБА

Джейсон Тейтум назвал момент, когда понял, что «Селтикс» станут чемпионами НБА
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал момент, когда он понял, что «Селтикс» станут чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

«Люди всегда спрашивают меня, когда вы, ребята, поняли, что выиграете чемпионат? На мой взгляд, этот момент наступил, когда «Миннесота» победила «Денвер». Тогда я почувствовал, что «Наггетс» были единственной командой, которая могла составить нам конкуренцию. Мне казалось, что мы будем играть с «Денвером» в финале», — приводит слова Тейтума портал Sports Illustrated.

Ранее стало известно, что Тейтум набил новую татуировку с чемпионским трофеем НБА.

Материалы по теме
Фото
Джейсон Тейтум набил новую татуировку с чемпионским трофеем НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android