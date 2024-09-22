Чемпион НБА рассказал, каково это — защищаться против Леброна Джеймса и Коби Брайанта

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Тэйшон Принс объяснил ключевое различие в игре в защите против Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

«С Коби ты должен был не дать ему добраться до его лучших точек. Работай ногами, предугадывай, что он хочет сделать. Сбивай его с ритма и тому подобное. Его рост 198 см, у меня – 206, нужно использовать эту разницу. При этом он агрессивно использовал свою физическую форму, нужно было пытаться измотать его. И он пытался измотать тебя.

У Леброна был упор на мощь. Еще проблема с Леброном в том, что я никогда не мог остаться перед ним. Всегда оставайся перед ним. Потому что в тот момент, когда ты оказываешься в стороне, всё кончено», — сказал Принс в выпуске TNT «KG Area 21».