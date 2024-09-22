Экс-игрок НБА обосновал, почему Леброн Джеймс не смог бы играть в другой эпохе

42-летний бывший американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун обосновал, почему лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог бы играть в другой эпохе.

«Игроки старой школы не испытали бы трудностей с Леброном, потому что к 39 годам он должен был бы развить средний бросок и игру в посте, но этого так и не произошло. Его игра по сути не изменилась и ограничивается трёхочковыми бросками и прорывами к кольцу. Он не играет как Пол Пирс, который умело выбирает позицию и делает точные броски. Это те навыки, которые обычно ожидают от игрока такого уровня», — приводит слова Кваме аккаунт Legion Hoops X (ранее Twitter).