Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легионер «Зенита»: не хотим сбрасывать со счетов команды, есть там американцы или нет

Легионер «Зенита»: не хотим сбрасывать со счетов команды, есть там американцы или нет
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ (103:75) в первом туре Единой лиги ВТБ, отметив, что не стоит сбрасывать со счетов команды, независимо от того, есть в них американские игроки или нет.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 75
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 21, Мун - 14, Фрейзер - 13, Пойтресс - 13, Хантер - 11, Жбанов - 9, Вольхин - 7, Спеллмен - 5, Щербенев - 4, Захаров - 4, Рыжов - 2, Воронцевич
МБА-МАИ: Зубков - 16, Певнев - 15, Трушкин - 9, Касаткин - 8, Исмаилов - 7, Шейко - 6, Барашков - 4, Белоусов - 3, Коновалов - 3, Минченко - 2, Воронов - 2, Огарков

«В третьей четверти мы стали играть более агрессивно в обороне. Очевидно, что баскетбол — это игра рывков, поэтому мы знали, что они предпримут рывок. Но мы просто должны были перетерпеть это. Мы должны были постараться провести вторую четверть лучше, а затем сыграть так, как в третьей четверти сегодня, а потом завершить игру в свою пользу.

Мы никогда не хотим сбрасывать со счетов какие-либо команды, независимо от того, играют в них американцы или нет. Поэтому мы относимся одинаково ко всем соперникам. Мы никогда никого не упускаем из виду. Они вышли, нанесли несколько бросков. Мы совершили промахи в тех ситуациях, когда не должны были их делать. Но в итоге одержали победу, так что с нетерпением ждём следующую игру, которая пройдёт уже в среду.

Первое впечатление от Лиги ВТБ? Немного жестковато, но в конце концов это всё-таки баскетбол, это была первая игра. Я с нетерпением жду продолжения», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android