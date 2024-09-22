Легионер «Зенита»: не хотим сбрасывать со счетов команды, есть там американцы или нет

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ (103:75) в первом туре Единой лиги ВТБ, отметив, что не стоит сбрасывать со счетов команды, независимо от того, есть в них американские игроки или нет.

«В третьей четверти мы стали играть более агрессивно в обороне. Очевидно, что баскетбол — это игра рывков, поэтому мы знали, что они предпримут рывок. Но мы просто должны были перетерпеть это. Мы должны были постараться провести вторую четверть лучше, а затем сыграть так, как в третьей четверти сегодня, а потом завершить игру в свою пользу.

Мы никогда не хотим сбрасывать со счетов какие-либо команды, независимо от того, играют в них американцы или нет. Поэтому мы относимся одинаково ко всем соперникам. Мы никогда никого не упускаем из виду. Они вышли, нанесли несколько бросков. Мы совершили промахи в тех ситуациях, когда не должны были их делать. Но в итоге одержали победу, так что с нетерпением ждём следующую игру, которая пройдёт уже в среду.

Первое впечатление от Лиги ВТБ? Немного жестковато, но в конце концов это всё-таки баскетбол, это была первая игра. Я с нетерпением жду продолжения», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».