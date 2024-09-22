«Первые впечатления? Жестковато». Американский защитник «Зенита» — о Единой лиге

29-летний американский атакующий защитник петербургского «Зенита» Ксавьер Мун рассказал о своих первых впечатлениях об игре в Единой лиге ВТБ.

«Немного жестковато, но, в конце концов, это всё-таки баскетбол, это была первая игра. Я с нетерпением жду продолжения», — приводит слова Ксавьера пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, вчера, 21 сентября, в Санкт-Петербург состоялся матч между «Зенитом» и МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 103:75 в пользу сине-бело-голубых.

Осенью 2021 года новобранец «Зенита» подписал контракт с «Агуа Калиенте Клипперс», который выступает в G-лиге. В среднем за матч Ксавьер набирал 15,8 очка, 6,7 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата. После игрок был приглашён в «Лос-Анджелес Клипперс», за который дебютировал в матче с «Бруклин Нетс». В системе «Клипперс» Мун имел несколько краткосрочных контрактов.