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«Игра выдалась жёсткая, в Саратове всегда так играют». Пашутин — о проигрыше «Автодору»

«Игра выдалась жёсткая, в Саратове всегда так играют». Пашутин — о проигрыше «Автодору»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» со счётом 59:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 59
Парма
Пермь
Автодор: Кроуфорд - 22, Беслач - 13, Петенев - 9, Джонс - 8, Пранаускис - 6, Сычков - 4, Халдеев - 3, Клименко - 2, Фёдоров, Наумов, Кулешов, Печенджиян
Парма: Хэмилтон - 15, Хэмм - 14, Захаров - 10, Нэвелс - 5, Тучков - 5, Якушин - 5, Ильницкий - 3, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Фирсов, Егоров

«Игра выдалась жёсткая — этого мы ожидали. Известно, что в Саратове всегда так играют. Первые две четверти мы недостаточно внимательно защищались против снайперов — Кроуфорда и Джонса. Допускали много открытых бросков. Поговорили об этом в перерыве, ведь уступали 20 очков, но вернулись в игру и сократили отставание до двух очков. К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счёт до конца. Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвёртой четверти. Следующие игры будут ещё сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

В следующем туре «Парма» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», эта встреча состоится 25 сентября.

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