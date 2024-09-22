«Игра выдалась жёсткая, в Саратове всегда так играют». Пашутин — о проигрыше «Автодору»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» со счётом 59:67.

«Игра выдалась жёсткая — этого мы ожидали. Известно, что в Саратове всегда так играют. Первые две четверти мы недостаточно внимательно защищались против снайперов — Кроуфорда и Джонса. Допускали много открытых бросков. Поговорили об этом в перерыве, ведь уступали 20 очков, но вернулись в игру и сократили отставание до двух очков. К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счёт до конца. Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвёртой четверти. Следующие игры будут ещё сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

В следующем туре «Парма» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», эта встреча состоится 25 сентября.